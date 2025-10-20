 تدهور خطير لحالة أسير فلسطيني بسجون الاحتلال يبلغ 72 عاما - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 12:35 م القاهرة
تدهور خطير لحالة أسير فلسطيني بسجون الاحتلال يبلغ 72 عاما


نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 11:42 ص

 


أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، بتدهور خطير بصحة الأسير الشيخ محمد جمال النتشة (72 عامًا) من الخليل داخل سجون الاحتلال.

وقال المكتب في بيان، اليوم الاثنين، إن الأسير النتشة يعاني فقدان ذاكرة وضعف إدراك وأمراض مزمنة وسط إهمال طبي متعمد ورفض نقله للعلاج.

وأضاف أن استمرار احتجاز النتشة يشكل تهديدًا مباشرًا لحياته ويمثل جريمة إنسانية ضمن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة.

ولفت المكتب إلى أن الاحتلال ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة بإهماله نقل الحالات الخطيرة للمستشفيات.

والشيخ النتشة من أبرز قيادات الخليل، اعتُقل عشرات المرات وقضى نحو 23 عامًا في سجون الاحتلال أغلبها إداريًا، وفق البيان.

ودعا مكتب إعلام الأسرى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل لإنقاذ حياته ووقف سياسة الإعدام البطيء بحق الأسرى.

 

