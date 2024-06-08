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تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ينظم الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور يوسف نوفل، مقرر لجنة الشعر، الأمسية الشعرية "شعراء وجوائز"، لتكريم الشعراء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية وجائزة لجنة الشعر لهذا العام، بقاعة الندوات بالمجلس.

ويدير الأمسية الأستاذ الشاعر أحمد حسن، عضو لجنة الشعر، وتتضمن الأمسية كلمات من:

- الشاعر عماد غزالي، عضو لجنة الشعر ورئيس لجنة تحكيم المسابقة

- الأستاذ الدكتور عادل ضرغام، عضو لجنة الشعر

ويليها مشاركات من الشعراء والنقاد الفائزين بالجوائز حسب الترتيب الأبجدي:



- الشاعر أحمد إمام

- الناقد حمزة العزوني

- الشاعرة ريم أحمد المنجي

- الناقد عبد النبي عبادي

- الشاعر عيد تايب

- الشاعر محمد رفاعي

- الشاعر محمد عرب صالح

- الشاعر محمود بلال

- الشاعر محمود وجيه

- الناقدة هبة رجب شرف الدين

- الشاعرة هناء الوصيف