أعلن رئيس وزراء الجزائر سيفي غريّب، الاثنين، البدء بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 40 ميغاواط في جمهورية تشاد، كهبة من البلد العربي.

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان، إن غريّب "أشرف برفقة رئيس حكومة تشاد اللاماي هالينا، على مراسم وضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري– التشادي، بقدرة إنتاجية تبلغ 40 ميغاواط بالعاصمة نجامينا".

وأشارت الرئاسة إلى أن المشروع "هبة جزائرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، وتجسيدا للإرادة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون والتضامن".

وأكدت أن هذا الإنجاز "يعكس حرص الجزائر على مرافقة الدول الإفريقية الشقيقة في تجسيد مشاريع تنموية استراتيجية ذات أثر مباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة".

ويهدف ذلك، وفق الرئاسة، إلى "تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن التزويد بالكهرباء في العاصمة نجامينا والمناطق المجاورة".

ونقل البيان عن غريب قوله إن هذا المشروع الذي أقره تبون، "يجسد أولى ثمار الديناميكية الجديدة التي أطلقتها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو إلى الجزائر في أبريل 2026.

ولم يتضمن البيان تفاصيل عن مدة تنفيذ المشروع أوموعد دخوله حيز الخدمة.

ومطلع يونيو الجاري دشن رئيس الوزراء الجزائري محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط في عاصمة النيجر نيامي، بحضور نظيره النيجري لمين زين علي مهمان.

وفي 20 مايو الماضي أعلنت شركة النفط الوطنية الجزائرية "سوناطراك" تصدير أول شحنة من غاز البترول المسال (البوتان) إلى تشاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها التجاري في منطقة الساحل الإفريقي.

ومنذ أشهر، تعمل الجزائر على توسيع شراكاتها الطاقوية في محيطها الإفريقي، في مسعى لتعزيز حضورها كفاعل إقليمي في مجالات النفط والغاز والكهرباء والتعدين.