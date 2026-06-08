الجامعة العربية تبحث التحضيرات لعقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس

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عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماع تنسيقي عربي ثالث على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، والمزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 22 و23 يونيو الجاري.

وترأس الاجتماع سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة (الدولة المضيفة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس).

كما ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية بالجامعة العربية.

وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس ومناقشة الإعلان المقرر اعتماده عن ذلك الاجتماع.



