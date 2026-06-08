حي شرق مدينة نصر يشن حملة لمراجعة تراخيص الورش الفنية بشارع صقر قريش

أكد حاتم محمود عطية رئيس حي شرق مدينة نصر، تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات ورفع كفاءة مستوي النظافة بشارع صقر قريش ومراجعة تراخيص الورش الفنية والحرفية.

وأوضح عطية، اليوم الاثنين، أن ذلك في إطار حرص الحي على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والجهود المستمرة لرفع الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط لشوارع وميادين العاصمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأهاب رئيس حي شرق مدينة نصر بالمواطنين وأصحاب الأنشطة الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة وعدم إقامة أي إشغالات أو أنشطة بدون التصاريح اللازمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.