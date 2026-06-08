محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للفتيات

تفقد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للفتيات بمعهد فتيات العريش الأزهري، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال اللجان، واطمأن على توافر جميع التجهيزات اللازمة لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم للطالبات والالتزام بكل التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما استمع المحافظ إلى عدد من الطالبات للاطمئنان على مستوى الامتحانات، متمنيًا لهن التوفيق والنجاح، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتوفير كل سبل النجاح لأبنائها وبناتها الطلاب.