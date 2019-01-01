رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض «رؤية طباعية بلقطات متعددة» للفنانة هالة محمد

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، معرض الفنانة الدكتور هالة محمد خليل، مدرس طباعة المنسوجات بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية، والذي جاء بعنوان «رؤية طباعية بلقطات متعددة»، محتويًا على خمسة عشر لوحة فنية طباعية بالترخيم والنقل الحرارى والطباعة الرقمية.

أُقيم المعرض برعاية من رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة سعاد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم عيسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام بالكلية، والدكتور حنا حبيب رمله عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد عبد اللاه عميد الكلية السابق، وبعض أساتذة الأقسام بالكلية.

وأوضحت الدكتورة هالة خليل، أن المعرض قدمت لوحاته رؤية مجردة لبعض عناصر من الطبيعة بلقطات متعددة المنظور من خلال فن الطباعة، متناولة فى العمل الفني السالب والموجب وتعدد الطبقات واللقطات من أحجام وتكرارات متنوعة وخلفيات مختلفة، كما تميزت أعمالها الطباعية بشفافية وتناسق الألوان والمساحات بالعمل الفني الطباعى من خلال تأثيرات بصرية مختلفة تدركها العين، وذلك عن طريق الأشكال والمساحات باستخدام ألوان منسجمة بسلسلة من العمليات الدقيقة على القماش بأنواعه المختلفة باستعمال الأدوات والخامات الخاصة لتقنيات الترخيم والطباعة الرقمية والنقل الحراري.