الجيش التونسي يسيطر على حريق اندلع بجبل الشعانبي منذ الأربعاء الماضي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين، سيطرتها على الحريق الذي اندلع بجبل الشعانبي منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت الوزارة بأن الوحدات العسكرية نجحت في السيطرة على الحرائق وإخمادها باستعمال الوسائل الجوية وآليات الهندسة العسكرية، مشيرة إلى أن النيران أتت على مساحة 70 هكتارا تقريبا من الأشجار الغابية بهذه المناطق.

كما أعلنت الوزارة عن السيطرة على حريق اندلع بالقرب من باب المحمية بالشعانبي، بدعم من أعوان الغابات ووحدات الحماية بعد أن أتت النيران على مساحة 20 هكتارا من الأشجار الغابية.

وكانت السلطات المحلية في القصرين أعلنت عن اندلاع الحرائق منذ الأربعاء الماضي داخل المناطق العسكرية المغلقة. ولم تتضح أسباب اندلاع الحرائق لكن تشهد أغلب ولايات تونس خلال هذه الفترة ارتفاعا لدرجات الحرارة تجاوزت في أقصاها 40 درجة مع هبوب الرياح.

ويفرض الجيش مناطق عسكرية مغلقة في الجبل الممتد على الحدود الجزائرية غربا، حيث شهد منذ 2011 عدة هجمات إرهابية ضد دوريات عسكرية.