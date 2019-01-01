سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة المساكن والمزارع، اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بالقليوبية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القلوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث، يفيد بورود معومات وتحريات من مباحث مركز شرطة بنها بالمديرية، بتكوين 3 أشخاص مقيمون بدائرة المركز سبق اتهامهم في 11 قضية لتشكيلا عصابيا تخصص في سرقات المساكن والمزارع ليلا بأسلوب التسلق والدلوف، من خلال المنافذ مستخدمين في ذلك "عتلة حديدية".

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بأكمنة أُعدت لذلك حال إستقلالهم دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم "2 بندقية خرطوش و5 طلقات لذات العيار، عتلة حديدية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة، بعد أن أرشدوا على المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة اعترافات المتهمين، وبعرض المضبوطات على المجن عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.