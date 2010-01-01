 مصرع طالب جامعي صعقا بالكهرباء بسبب طيارة ورق في الشرقية - بوابة الشروق
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مصرع طالب جامعي صعقا بالكهرباء بسبب طيارة ورق في الشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 11:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 11:45 م

لفظ طالب جامعي، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ إثر تعرضه لصعق كهربائي من عمود إنارة، بسبب محاولته فك "طيارة ورق" علقت بالعمود ببندر كفر صقر بالشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع "أحمد.م.ا" 19 سنة، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، مُقيم ببندر مركز شرطة كفر صقر؛ إثر تعرضه لصعق كهرباء حال ملامسته عمود إنارة بسبب "طيارة ورق".

وتبين أن المتوفي كان يلهو بطيارة ورق، وحينما علقت في عمود الإنارة وحاول فك الحبل الخاص بها صعقته الكهرباء، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

في سياق متصل، أفاد شهود عيان بمركز ومدينة بلبيس، بإصابة شابين اثنين بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر سقوطهما من علو بسبب الهو بـ"طيارة ورق"، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات الخاصة، فيما لم تتلقى الأجهزة الأمنية بالمركز أية بلاغات حتى الآن.

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