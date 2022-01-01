الهند تبحث مع هولندا وكوريا الجنوبية تطورات الأوضاع في أوروبا ومنطقة الإندو باسيفيك

بحث وزير الشئون الخارجية الهندى إس. جايشانكار اليوم الجمعة، مع نظيره الهولندي فوبك هويكسترا، تطورات الأوضاع فى أوروبا ومنطقة الإندو/ باسيفيك.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي -في تغريدة على موقع التدوين المصغر "تويتر"، بشأن هذا الاجتماع الذي تم على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التى نظمتها إندونيسيا- إنه بحث مع هويكسترا الوضع الاستراتيجي في أوروبا ومنطقة الإندو/ باسيفيك، وإنهما أعربا عن تقييمهما لتداعيات هذه الوضع على المستوى العالمى وسبل معالجتها.

وأضاف الوزير الهندى أنه اجتمع أيضا مع وزير الشئون الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، وأنهما تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا منطقة الإندو/ باسيفيك.

وأشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع إجراء تقييم لحالة العلاقات الثنائية بين الهند وكوريا الجنوبية وتم الاتفاق على عقد اجتماع مبكر للجنة الهندية الكورية الجنوبية المشتركة وتشجيع المزيد من التقارب بين البلدين.