أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، عن إتمام صفقة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، ليعزز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يوفيتش وصل اليوم الجمعة إلى مدينة فلورنسا، لإكمال خطوات انضمامه الرسمي إلى صفوف الفيولا بداية من الموسم الجديد. واتفق ريال مدريد مع نظيره فيورنتينا، على الحصول على 50% من قيمة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

وجاء في بيان النادي عبر موقعه الرسمي:"أعلن فيورنتينا أنه حصل بشكل نهائي على حقوق الأداء الرياضي للاعب لوكا يوفيتش من نادي ريال مدريد".

يوفيتش ، المولود في بيلجينا (البوسنة) في 23 ديسمبر 1997 ، نشأ في قطاع الشباب في ريد ستار بلغراد ، وخلال مسيرته ، ارتدى قمصان بنفيكا وأينتراخت فرانكفورت وريال مدريد.

وسجل 60 هدفًا في مجموع مبارياته بالمسابقات الكبرى، وحصل مهاجم فيولا الجديد على دوري أبطال أوروبا ، وبطولتين الدوري الإسباني ، وكأس السوبر الإسباني مرتين ، وكأس ألماني. كما أنه مثل المنتخب الصربي في 26 مباراة رسمية ، وسجل 9 أهداف.