أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قرارا بتشكيل لجنة جديدة لمكتبة الأسرة برئاسة الدكتور أحمد زايد، ووجهت لوضع رؤية جديدة للمشروع الثقافى الرائد لإطلاق مرحلة جديدة تواكب العصر.

وأعلنت اللجنة العليا لمشروع مكتبة الأسرة عن بدء تلقى الأعمال المرشحة للنشر فى سلاسلها المختلفة من الناشرين والكتاب، وقال الدكتور أحمد زايد رئيس اللجنة: أن دورة هذا العام ستشهد، ولأول مرة فى تاريخ المشروع، نسخة رقمية مجانية تتاح للقراء على منصة الهيئة العامة للكتاب التى حققت نجاحا كبيرا، لتكون هذه هى الدورة الأولى التى تشهد تواجد قوى للكتاب الإلكترونى فى المشروع الذى مر على تأسيسه ثمانية عشر عاما.

كما سيجرى بث القسم الرقمى من مكتبة الأسرة، على منصة معرض القاهرة الدولى للكتاب، بصورة الإتاحة المجانية للتحميل والقراءة، وسيحتوى على عدد كبير من أهم العناوين التى تمثل ميراثا إنسانيا مهما.

وأعلن الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعضو اللجنة العليا للمشروع، بدء تلقى الكتب المرشحة للنشر فى مكتبة الأسرة من الناشرين والكتاب المصريين، وذلك بمقر الهيئة بكورنيش النيل، مؤكدا أن هناك معايير وضعتها اللجنة لقبول أو رفض الأعمال، وأن النقاش داخل اللجنة يتم بكل شفافية.

كما كشفت اللجنة، عن تخصيص نحو 40% من إصدارات المشروع هذا العام لكتب الأطفال، واتفقت اللجنة على أن الاهتمام بالطفل استثمار فى المستقبل، كما أن تقديم الأعمال المتميزة للطفل المصرى بأسعار زهيدة، واجب من واجبات المشروع، لا سيما مع الارتفاع الكبير فى أسعار الورق، والذى أدى لأزمات شديدة فى صناعة النشر.

واتفقت اللجنة، على أهمية حفاظ المشروع وإصداراته المختلفة على الهوية المصرية، والارتقاء بالذوق والجمال، ونشر الأعمال الثقافية الممتعة.

ومن الجدير بالذكر، أن مكتبة الأسرة مشروع قومى بدأ فى العام 2004، بشراكة بين العديد من الوزارات، ونشر العديد من الأعمال الإبداعية والفكرية لكبار الأدباء والمفكرين والعلماء طيلة ثمانية عشر عاما.