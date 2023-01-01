يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء غد الأحد، حلقة جديدة من فعاليات صالون "نفرتيتي" الثقافي، والذي يفتح هذا الشهر نقاشا موسعا مع مجموعة من المتخصصين في تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتراثها الإنساني بعنوان "استرداد الآثار.. معارك ضد جرائم السرقات والتهريب".

يتحدث من ضيوف الصالون د. شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، ود ميسرة عبد الله أستاذ الآثار المصرية ونائب المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء د. أحمد عبد الظاهر المدير السابق لإدارة مباحث شرطة السياحة والآثار عن تاريخ الآثار المصرية ورحلتها الطويلة مع السرقات وجرائم التهريب، والكشف بالوقائع والمستندات عن حجم جرائم انتهاك حرمة آثار مصر وسرقاتها التي امتدت عبر مختلف العصور.

كما يتناول الضيوف بالشرح سلسلة القوانين والعقوبات التي من شأنها الحد من تلك الجرائم التي تصنفها دول العالم بأنها جرائم ضد الإنسانية، كما يستعرض الصالون مع ضيوفه المعارك التي تخوضها مصر من أجل عودة كل قطعة أثرية خرجت دون وجه حق وكيف نجحت مصر في استعادة آلاف القطع الأثرية.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد الأحد الثاني من كل شهر لمناقشة إحدى القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية، ويتكون من ٦ سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نفين العارف، أماني عبد الحميد وفتحيه الدخاخني.