رفض الملحن والمطرب عمرو مصطفى، وصف المنتج محسن جابر؛ أولى أغنياته ضمن مشروع إحياء التراث « افتكرلك إيه»؛ بالقديمة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الجمعة: «الأغنية جديدة، كانت ضمن مشروع غنائي مع شيرين عبد الوهاب يضم 4 أغاني أخرى، وفوجئت بتسريبها بتوزيع غير منتهى وبشكل غير قانوني».

وأضاف: «حفاظا على الظروف التي كانت تمر بها شيرين؛ رفضت أخلق مشكلة واكتفيت بالصمت وتغاضيت عن الموضوع، أنا النهاردة لو عايز احذف الأغنية من يوتيوب هحذفها».

وأشار إلى سعي المنتج محسن جابر لمحاولة إيهام الجمهور؛ بعدم نجاح الأغنية منذ طرحها، موضحا أن السبب وراء عدم رواج الأغنية يعود إلى عدم الإعلان عنها، وفق قوله.

وتساءل: «لو الأغنية قديمة كان المطرب نزلها على صفحته وأعلن عنها، إزاي تكون أغنية قديمة؟، أسم الملحن غير مكتوب كمان، ونزلت في حساب غير رسمي لشيرين».

ولفت إلى رفض الفنانة شيرين التعليق على الأغنية بعد إصدارها في ثوبها الجديد بصوت المطربة مي فاروق، قائلا: «مسمعتش شيرين خرجت وقالت أغنيتي، لأن أنا احترمتها فاحترمتني، شيرين وحسام أخوات، لكن اللي حصل آذاني أنا وتسبب في حديث البعض عني بطريقة غير لائقة، لذلك أنا قررت أي مطرب هعمله أغنية يغنيها عندي في الاستوديو».