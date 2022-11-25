بايدن يستعد لمقارنة ملاحظاته مع سوناك بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

من المتوقع أن يتطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عملية السلام في أيرلندا الشمالية ويبحث الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا عندما يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعد أيام.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، بأن بايدن سيلتقي برئيس الوزراء في لندن والملك تشارلز في مقر إقامته في قلعة وندسور يوم الاثنين المقبل، قبل أن يتوجه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا.

وفي اجتماعهما الخامس خلال عدة أشهر، قال البيت الأبيض إن بايدن سيقارن ملاحظاته، مع سوناك بشأن دعمهما لأوكرانيا والوضع في ساحة المعركة.

لكن من المرجح أن بايدن، الذي تحدث سابقا عن رغبته، في ضمان أن البريطانيين لم يخدعوا في أيرلندا الشمالية، أن يبحث أيضا توترات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وقالت أماندا سلوت كبيرة مديري مجلس الأمن القومي لأوروبا للصحفيين: «لا يزال يركز بشدة على العمل في شراكة مع المملكة المتحدة ومع أيرلندا ومواصلة ضمان السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة الأوسع».

وأضافت: «أتصور أن هذه ستكون المجموعة العامة من الموضوعات التي سيناقشونها وإيرلندا الشمالية بالتأكيد قضية يتحدث عنها الرئيس بانتظام مع حليفه البريطاني».