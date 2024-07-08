رئيس الحكومة: محور الأمن القومي يتضمن دعم القدرات العسكرية للجيش في مواجهة التهديدات

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة المصرية يستهدف العمل على 4 محاور رئيسية؛ لبناء مستقبل مستدام واستكمال مسيرة البناء والتطوير لضمان حاضر أفضل ومستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

وأضاف في كلمته لعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، مساء الاثنين، أن المحور الأول معني بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية.

وذكر أن المحور يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل من حماية وأمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش المصري في مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وجهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار البشرية.

وأشار إلى أن «المحور يتضمن تعزيز دور مصر في محيطها العربي والإفريقي والدولي، إضافة إلى تعزيز مشاركاتها في المنظمات الدولية».

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي.

وطبقا للمادة 146 من الدستور، فإن مجلس النواب سيحيل برنامج الحكومة بعد الاستماع إليه، إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه؛ يُعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.