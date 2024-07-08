انتشال جثة طفل غرق في مياه البحر اليوسفي في سمالوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا من انتشال جثة طفل في العقد الأول من عمره من مياه البحر اليوسفي ناحية قرية العزيب بمركز سمالوط غرب.

تلقى اللواء محمد الضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء أحمد الحيني، مساعد مدير الأمن للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بتمكن الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل يدعى محمد مصطفى أحمد، 5 سنوات، مقيم بقرية بديني بمركز سمالوط غرب، من البحر اليوسفي ناحية قرية العزيب.

على الفور، انتقل إلى محل الواقعة العميد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، والمقدم عبد الرحمن الغزاوي رئيس مباحث سمالوط غرب ومعاونيه الرائدان محمد أبو ضيف ومحمد أبو العزائم، وبإشراف المقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز.

وبإجراء التحريات الأولية والمعاينة والفحص، تبين أن الطفل كان يلهو فانزلقت قدماه وسقط في البحر اليوسفي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتم تحويل الجثة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وانتدبت النيابة العامة بمركز سمالوط الدكتور بيشوي جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان.

وأثبت في تقريره أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.