حماس: نتنياهو يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار

اتهمت حركة حماس، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرقلة المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه يصعد عدوانه وجرائمه ضد الفلسطينيين، ويمعن في محاولات تهجيرهم قسراً من أجل إفشال كل الجهود للتوصل لاتفاق.

وأضافت الحركة، في بيان نشرته عبر قناتها على منصة "تليجرام"، أن هذه العراقيل تأتي على الرغم من المرونة والإيجابية التي تقدمها الحركة لتسهيل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.

وطالبت الحركة "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه، كما نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".

وأشارت، إلى أن "ما يفعله جيش الاحتلال من تصعيد عدوانه على أحياء مدينة غزة، واستهدافه عشرات الآلاف من السكان المدنيين وإجبارهم على النزوح من بيوتهم تحت وطأة القصف الوحشي؛ هو إمعان في حرب الإبادة المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر، والتي تتحدّى من خلالها حكومة الاحتلال كافة القوانين والمعاهدات الدولية".

وأكدت الحركة أن "العدو المتغطرس، الذي يمارس أبشع صور العدوان والانتهاكات ضد المدنيين العزّل، بدعمٍ من الإدارة الأمريكية المتواطئة معه؛ لن يفلح في إخضاع شعبنا الصامد مهما صعَّد من جرائمه، وأن مقاومتنا ستواصل تصدّيها لقواته الفاشية، حتى كسر العدوان ودحره عن أرضنا"، داعية الفلسطينيين إلى "الحذر من مكائد جيش العدو، وألا يقعوا فريسة للحرب النفسية التي يشنها نتنياهو وجيشه".