زعيم المعارضة الإسرائيلية يقدم عرضا لنتنياهو بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه سيدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البرلمان كي يبقى في منصبه إذا استقال أعضاء ائتلافه الحاكم بسبب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعطى نتنياهو موافقته لمسئوليه على استئناف التفاوض بشأن اتفاق محتمل مع حركة حماس، لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بحسب وكالة رويترز.

وقال بعض الأعضاء المنتمين إلى تيار اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو، إنهم سينسحبون إذا انتهت الحرب في غزة قبل القضاء على حماس وتحرير الأسرى، وهو أمر قد يؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وصرح لابيد في اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية: «ثمة اتفاق مطروح بشأن (الأسرى).. ليس صحيحا أن نتنياهو عليه أن يختار ما بين إبرام مثل هذا الاتفاق أو البقاء في منصبه كرئيس للوزراء».

وأضاف: «دعوه ينجز الاتفاق، لقد وعدته بأنني سأسانده، وسأفي بذلك الوعد»، مشيرا إلى افتراضية انسحاب شركاء نتنياهو من الائتلاف.

وأوضح أن هذا القرار كان صعبا عليه نظرا لموقفه المعارض لنتنياهو لكن الأولوية القصوى هي إعادة الأسرى إلى ديارهم، وفق قوله.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان الإسرائيلي، فإن الحزبين اليمينين المتطرفين في ائتلاف نتنياهو، اللذين يعارضان بشدة اتفاق وقف إطلاق النار، لديهما 13 مقعدا في البرلمان فيما يشغل حزب لابيد 24 مقعدا.