عبّر وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، عن استيائه من الانتقادات التي طالت عدداً من أبناء القلعة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب آرائهم في القرارات الإدارية الأخيرة داخل النادي، وعلى رأسها تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا.

وقال عبد اللطيف في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الهجوم من بعض جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل على نجوم النادي السابقين أمر مؤسف.. هذا عيب".

وأضاف: "إذا فشلت تجربة جون إدوارد - لا قدر الله - سيتجه الجمهور مجددًا نحو أبناء النادي لتصحيح المسار،. لذلك علينا جميعًا أن نتكاتف من أجل مصلحة الزمالك، بعيدًا عن الهجوم والانتقادات غير المبررة".

وشدد عبد اللطيف على احترامه لفكرة التجديد، لكنه أوضح أن هناك ثوابت تاريخية لا ينبغي تجاوزها، قائلاً: "منذ عقود، كان منصب مدير الكرة حكرًا على أبناء النادي، والتغيير في هذا المنصب لا يحدث إلا في ظروف استثنائية".

وتابع: "إذا نظرنا إلى الأهلي، نجد أنهم ملتزمون بنفس القاعدة، حتى في حال الفشل، يأتي البديل من أبناء النادي".

وأكد عبد اللطيف أن الزمالك يزخر بالكوادر القادرة على شغل منصب مدير الكرة، قائلاً: "هناك مليون شخص من أبناء الزمالك يمكنهم تولي هذا المنصب. أنا منهم، وكذلك عبد الحليم علي، وسامي الشيشيني، ومحمد أبو العلا، وجميعهم يملكون الخبرة والكفاءة".

واختتم تصريحاته بالكشف عن موقف أيمن عبد العزيز، مؤكداً أنه رفض التواجد في الجهاز الفني الجديد بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اعتراضًا على وضعه كرجل ثالث في التشكيل الفني.