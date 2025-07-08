إسبانيا: تسجيل أول إصابات في سباق الثيران في بامبلونا

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أصيب ستة متسابقين على الأقل أثناء أول سباق للثيران في مهرجان "سان فيرمين" هذا العام في بامبلونا في شمال إسبانيا.

وقال منظمو الحدث الشهير والمثير للجدل إنه لم تكن هناك إصابات بسبب قرون الثيران.

وتعرض العديد من المشاركين للدهس من الثيران، حسبما أظهرت اللقطات التلفزيونية المباشرة. ويبلغ وزن بعض الثيران أكثر من 600 كيلوجرام.

وانزلق اثنان من الثيران وسقطا على الأرضية الحجرية المبللة.

وقال المنظمون إنه تم نقل المصابين وجميعهم من الشباب إلى المستشفى.

ويتم الاحتفال بهذا الحدث في المدينة الواقعة في منطقة نافارا منذ نهاية القرن السادس عشر، ويكون ذلك دائما في بداية شهر يوليو.

وكل يوم في الصباح الباكر، تتم مطاردة ستة ثيران عبر الشوارع الضيقة بوسط المدينة القديمة وصولا إلى ساحة مصارعة الثيران في المساء.

ويواجه سباق الثيران انتقادات قوية من نشطاء الدفاع عن الحيوان.

يذكر أن آخر حالة وفاة تم تسجيلها خلال السباق كانت قبل 16 عاما.