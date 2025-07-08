16 شهيدا في غارات الاحتلال على النصيرات وغزة

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، بوصول جثامين 11 شهيدا، بالإضافة إلى 72 مصابا، جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة المخيم الجديد.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف للاحتلال استهدف بسطة لبيع المأكولات الشعبية في شارع الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال المسيّرة غارة على منزل لعائلة "الجماصي" بجوار مدرسة عبد الفتاح حمودة التي تؤوي نازحين في شارع يافا، شرق المدينة، ما أسفر عن استشهاد مواطنة وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم إلى 60 شهيدا على الأقل.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل "وفا" بانقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع؛ بسبب تعطل المولد الرئيسي وعدم توفر قطع غيار لصيانته وقرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات، ما يهدد حياة الأطفال والمرضى والجرحى في المستشفى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.