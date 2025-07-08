ترامب ينتقد حديث بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا: بدون معنى

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد يوم من السماح بإرسال شحنات أسلحة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا.

وقال ترامب: خلال تصريحات في البيت الأبيض: "نحن نتلقى الكثير من الهراء من بوتين. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، ولكن تبين أن هذا لا معنى له".

وتابع ترامب، وهو يشرح قراره بالموافقة على إرسال المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية: "بوتين لا يعامل البشر بشكل صحيح. إنه يقتل الكثير من الناس".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الاثنين، أن إدارة ترامب قررت تغيير مسارها وسوف ترسل أسلحة دفاعية إضافية إلى كييف بأوامر من الرئيس.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقف واشنطن بشكل مؤقت تسليم بعض الأسلحة التي تعهدت بتقديمها لأوكرانيا في وقت سابق، ومن بينها أنظمة مضادة للطائرات.