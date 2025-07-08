الاتحاد الأوروبي يدين استخدام سفينة حربية صينية الليزر ضد طائرة استطلاع ألمانية

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أدان الاتحاد الأوروبي، استخدام سفينة حربية صينية لليزر ضد طائرة استطلاع ألمانية.

وصرح مسئول في التكتل الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، بأن تصرفات الجيش الصيني في البحر الأحمر "خطيرة وغير مقبولة".

أضاف: "هذا الفعل عرّض أفراد الطاقم للخطر وأعاق مهمة الطائرة".

ووفقًا للحادثة التي كُشف عنها مؤخرًا، يُزعم أن سفينة حربية صينية وجهت شعاع ليزر نحو الطائرة الألمانية في 2 يوليو الجاري دون مبرر ودون اتصال مسبق.

وكانت الطائرة تشارك ضمن عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي مهمة عسكرية في البحر الأحمر تهدف إلى حماية السفن التجارية من هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية.

ولم يُكشف عن نوع الليزر الذي استخدمه الصينيون ضد الطائرة الألمانية.

من الناحية النظرية، يمكن استخدام الليزر في أنظمة تتبع الأهداف كمحددات للمسافة، أو كأسلحة تعمية.

ويُعد توجيه شعاع ليزر نحو شخص ما في السياق العسكري على الأقل إشارة تهديدية.

وردًا على الحادث، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الصيني في برلين.