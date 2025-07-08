مارين لوبان تستأنف على حظر ترشحها للانتخابات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أعلن حزب التجمع الوطني الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن الزعيمة السابقة للحزب مارين لوبان تقدمت باستئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في محاولة لإلغاء الحظر القضائي الذي يمنعها من الترشح للانتخابات.

وتسعى لوبان، إلى تعليق عاجل للتنفيذ الفوري للحكم الصادر ضدها من محكمة باريس في مارس الماضي، بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

ويتمثل الجانب الأكثر إثارة للجدل في الحكم في منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، وهي عقوبة واجبة النفاذ بشكل فوري على عكس عقوبة السجن المعلقة جزئيًا التي صدرت بحقها أيضًا.

وفي الوقت الذي قدمت فيه لوبان، استئنافًا على الحكم، لا يتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف قرارًا قبل منتصف العام المقبل.