القسام تدك تجمعات لجنود الاحتلال شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، دك تجمعات لجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وكتبت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الثلاثاء: «بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام دك تحشدات العدو في شارع (5) بمنطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون».

وأمس الاثنين، نفذت المقاومة عملية مركبة في بيت حانون، قتل فيها 5 من جنود جيش الاحتلال وأصيب على الأقل 10 آخرون في العملية، ولا يزال جندي آخر مفقودا، حسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وفجّر مقاتلو المقاومة عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقل جنودا ثم استهدفوا روبوتا (آلة مبرمجة لأداء مهام معينة) محملا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع.

كما استهدفت المقاومة أيضا قوة الإنقاذ التي هرعت لمكان الحادث، في حين سمع سكان مدينة عسقلان دوي «الانفجار الكبير»، وفق ما نقلته المواقع العبرية، التي قالت إن أحد المصابين ضابط كبير.

ويتبع الجنود المستهدفون وحدة «يهلوم» الهندسية التي تعمل على تفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.