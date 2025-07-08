سمير كمونة يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بخدمات ياسين مرعي مدافع فاركو الذي انتقل إلى النادي الأهلي، معتبرًا أنها خطوة ذكية من إدارة القلعة الحمراء نظرًا لإمكانيات اللاعب الفنية.

وقال كمونة خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة «MBC مصر 2»: «اختيار ياسين مرعي اختيار جيد.. لأنه يجيد البناء من الخط الخلفي، وخطير في الكرات الثابتة، وده بيخلّي الصفقة مناسبة جدًا للأهلي في المرحلة الحالية».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «الأهلي شاطر في التعاقد مع اللاعبين، سواء من الزمالك أو من أي نادٍ آخر.. وده يُحسب لهم كنقطة قوة في التفاوض واكتشاف العناصر المميزة».

وأوضح كمونة أن نجاح الأهلي لا يقتصر فقط على صفقاته من الأندية الأخرى، بل يمتد أيضًا إلى العمل المميز داخل قطاع الناشئين، مشددًا على أن كل اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأهلي من الزمالك أو غيره، هم نتاج «عين جيدة» واختيارات دقيقة من جانب لجنة الكرة.