قال أحمد ياسر ريان، مهاجم البنك الأهلي، إنه لم يفقد الأمل في العودة مجددا لصفوف ناديه القديم، الأهلي، مؤكدا أن والده ياسر ريان، نجم القلعة الحمراء لم يعارض فكرة انتقاله إلى الزمالك.

صرح ريان عبر قناة أون سبورت مساء الإثنين "لا زال لدي أمل في العودة للأهلي، لقد عدت بالفعل إلى النادي تحت قيادة موسيماني، ولكنه قال لي أنني سأكون المهاجم الثالث في الفريق، لذا فضلت الرحيل مجددا، لأشارك بانتظام ويتم الحكم علي بشكل أفضل".

أضاف "عدت مجددا عند تولي البرتغالي ريكاردو سواريش المسؤولية، وقال لي بعد أول مران، أنني سأكون المهاجم الأول، ولكنه رحل سريعا، لأنتقل بعدها إلى سيراميكا".

أوضح "رحلت عن سيراميكا لحل أزمة مالية يمر بها النادي، وقتها تلقيت أكثر من عرض من الزمالك والمصري وأندية أخرى، ووالدي (ياسر ريان) قال لي انتقل إلى الزمالك، أنا أستشيره في كل شيء، فالزمالك ناد كبير، وأي ناد يتمنى اللعب بصفوفه".

استدرك أحمد ريان في ختام تصريحاته "لكن لم يحدث اتفاق حول المقابل المادي بين سيراميكا والزمالك، وتقرر بيعي مع محمد إبراهيم للبنك الأهلي لحل أزمة مالية، وكان ذلك في حضور المدير الفني أيمن الرمادي الذي تدخل لإقناعنا أيضا بهذه الفكرة".