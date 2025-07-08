أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أهمية استمرار بعض عناصر الخبرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشددًا على ضرورة الإبقاء على عبد الله السعيد، وعدم التفريط في لاعبين مؤثرين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: "بقاء عبد الله السعيد ضروري للغاية، فهو لاعب مميز وإضافة كبيرة لأي فريق، واستمراره في الزمالك سيكون مكسبًا حقيقيًا".

وفيما يخص إعلان محمود عبد الرازق "شيكابالا" اعتزاله، علّق قائلًا: "لست مع قرار اعتزال شيكابالا في الوقت الحالي، لكن في النهاية هو قراره الشخصي ويجب احترامه".

وتحدث عبد اللطيف عن احتياجات الزمالك في الموسم المقبل، موضحًا:" الفريق بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي، بالإضافة إلى تدعيم الخط الهجومي بعدد من العناصر المميزة".

وأضاف: "عودة طارق حامد ستكون ضرورية إذا لم يتوفر البديل المناسب، وبصراحة لا أرى حاليًا لاعبًا في الفريق قادرًا على أداء دوره بنفس الكفاءة".

وعبّر عن رفضه فكرة الاستغناء عن ناصر ماهر ضمن صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، قائلًا: "ناصر ماهر لاعب مميز جدًا، والتفريط فيه سيكون قرارًا خاطئًا".

وفي سياق متصل، علّق عبد اللطيف على تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا للزمالك، قائلاً: "جون رجل يمتلك خبرات كبيرة، وقد أثبت كفاءته، وأثق أنه سينجح في مهمته".

كما أبدى تحفظًا على الحكم المبكر على المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، مؤكدًا أن تقييمه سيكون من خلال الأداء في المباريات الرسمية والودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.