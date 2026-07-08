يستضيف معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب لقاء مفتوحًا مع الكاتب والروائي أشرف العشماوي، اليوم الأربعاء 8 يوليو، من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية.

ويقدم اللقاء الكاتب أحمد المرسي، ويتناول مسيرة العشماوي الأدبية وتجربته في كتابة الرواية، إلى جانب مناقشة أبرز أعماله والرد على أسئلة القراء والجمهور.

أشرف العشماوى، من مواليد عام 1966، درس القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعقب تخرجه عمل لفترة بسيطة محاميا تحت التمرين، ثم انتقل للعمل بجريدة الأهرام بقسم الميكروفيلم، بعدها التحق بالنيابة العامة حيث عمل محققا جنائيا لسنوات طويلة، شارك خلالها فى تحقيق معظم قضايا الرأى العام فى مصر بحقبة التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة.

وصدر له روايات منها رواية «سيدة الزمالك» و«تويا» التى رشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2012، كما حصل العشماوى على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2014 عن روايته «البارمان» وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى البحرين عام 2019 عن روايته «كلاب الراعى»، كما فاز بجائزة كتارا عن روايته «الجمعية السرية للمواطنين».

جدير بالذكر أن المعرض مستمر في الفترة من الإثنين 6 يوليو وحتى الإثنين 20 يوليو 2026، وتقام الدورة الحادية والعشرون بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC، ويتسم المعرض هذا العام بالعديد من الفعاليات الثقافية والفنية والندوات وحفلات التوقيع، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.