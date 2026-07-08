الفنان حسن غانم يحاضر عن «فن الجرافيك» في دورة تنظيم المعارض بـ«ضي الزمالك»

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شهد جاليري "ضي الزمالك" إقامة محاضرة للفنان الدكتور حسن غانم حول "فن الجرافيك"، وذلك في إطار فعاليات دورة "علم وفن تنظيم المعارض" التي ينظمها الأتيليه، بحضور مجموعة من الطلبة والمهتمين بالحركة التشكيلية.

واستعرض الدكتور حسن غانم خلال المحاضرة الأبعاد الجمالية والفنية لفن الجرافيك، متناولاً تقنياته المتنوعة ودوره المحوري في صياغة الرؤية البصرية للمعارض الفنية، وكيفية توظيف هذا الفن كأداة تعبيرية قوية تواكب التطورات المعاصرة في المشهد التشكيلي، مما أضفى عمقاً معرفياً أثرى المتدربين والمشاركين في الدورة.

وحظيت الفعالية بحضور بارز للناقد محمد نوار، الذي حلّ ضيفاً مميزاً على اللقاء، وأثنى الحضور على مشاركته التي شكلت إضافة نوعية للقاء.

اختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش والتفاعل بين الحضور والمحاضرين، حيث حظيت المداخلات بتبادل ثري للأفكار حول آليات تنظيم المعارض وتحديات العمل الميداني والنقدي في الواقع الثقافي الراهن.