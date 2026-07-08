جامعة عين شمس تطلق مشروعا يمنح شهادات مهنية مصغرة في مجالات تعليمية تكميلية

- محمد ضياء: الشهادات المصغرة تمنح للدارسين في مهارات عملية تخصصية يحتاجها سوق العمل

أطلقت جامعة عين شمس، أمس، مشروع STEP Up للمسارات التكميلية والشهادات المصغرة (Complementary Tracks & Micro-Credentials)، نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي وربطها باحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وقال الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، إن المشروع يأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة في الاستثمار في رأس المال البشري ودعم توجهات الدولة المصرية نحو بناء خريج يمتلك المهارات المستقبلية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030 التي تؤكد على التكامل بين التعليم والابتكار وريادة الأعمال ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف أن مشروع STEP Up أحد النماذج التعليمية الحديثة التي تستهدف سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل من خلال إتاحة مجموعة من المسارات التكميلية والشهادات المصغرة التي تمنح الدارسين مهارات عملية تخصصية في المجالات الأكثر طلبا وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم بجامعة عين شمس، ويجسد توجه الجامعة نحو إعداد خريج قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، من خلال تزويده بالمهارات العملية التي تتطلبها وظائف المستقبل.

وبحسب المؤتمر الصحفي، يضم المشروع عددا من المسارات المستقبلية من بينها التكنولوجيا الذكية (SmartTech)، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، الأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية (FinTech)، ريادة الأعمال والابتكار، الاستدامة والاقتصاد الأخضر، الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، التسويقى الرقمي، إدارة المشروعات.

ويتميز المشروع باعتماده على نموذج التعليم القائم على الكفاءات (Competency-Based Learning)، والذي يركز على تنمية المهارات التطبيقية والتدريب العملي والتعلم المرن، وإصدار شهادات مصغرة (Micro-Credentials) يمكن تجميعها لتكوين مسار مهني متكامل بما يعزز فرص التوظيف والتطور الوظيفي والتعلم مدى الحياة.

كما يتيح المشروع الدراسة لطلاب جامعة عين شمس، وطلاب الجامعات الأخرى، والخريجين، والعاملين بمختلف القطاعات الراغبين في تطوير مهاراتهم، بما يجعل الجامعة مركزا إقليميا للتعليم المستمر وبناء القدرات.

وتضمن حفل الإطلاق عرضا تفصيليًا لفلسفة المشروع، وآليات الدراسة، والشراكات مع المؤسسات الصناعية والتكنولوجية، إلى جانب استعراض نماذج المسارات المطروحة وفرصها المهنية، بما يعكس توجه الجامعة نحو تقديم تعليم مرن يواكب التحولات العالمية المتسارعة.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروع يأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي، وحرصها على دعم التعلم المستمر وتأهيل الشباب لسوق العمل، عبر برامج مرنة ومتطورة تتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهم في تعزيز فرص التشغيل وريادة الأعمال.

وأكدت أن إطلاق مشروع STEP Up استمرار جامعة عين شمس في ترسيخ مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة في تطوير التعليم الجامعي، من خلال تبني نماذج تعليمية مبتكرة تستجيب لمتغيرات العصر، وتسهم في بناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على قيادة المستقبل.