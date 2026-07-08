الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت

أدانت دولة الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديدًا لأمنها واستقرارها، مؤكدة تضامنها الكامل معها.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم، بأن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة؛ تعد انتهاكا صارخا لسيادة الكويت، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا، وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في بيان، تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية، ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.

وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان و«المنطقة البحرية الخامسة في البحرين» وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ‌وأسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو.9 كانت تحاول التدخل في العملية.

وقال مسئولون إن صفارات الإنذار دوت في البحرين والكويت للتحذير من هجمات جوية. وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات «معادية» بالصواريخ والطائرات المسيرة.