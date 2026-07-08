وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوى

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شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوى , وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوى على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف، مشيراً إلى ما تمتلكه قوات الدفاع الجوى من قدرات تكنولوجية حديثة تمكنها من حماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة الرئيسية للرماية التصدى لهجمات جوية معادية باستخدام الأنظمة الصاروخية متعددة المدايات والتى تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية وبما يمثل ترجمة دقيقة لواقع العقيدة العسكرية الحديثة فى مجال الدفاع الجوى والتى تدار معظم عملياتها العسكرية بالضربات الصاروخية والجوية ليلاً لتحقيق عنصر المفاجأة وإرباك أنظمة الدفاع الجوى.

هذا وقد شهدت المراحل السابقة للرماية تنفيذ تحركات للقوات والمعدات بمختلف تخصصاتها ليلاً ونهاراً للوصول للمناطق المخططة، كذلك الإجراءات التى تحقق تنفيذ الرماية فى كل الظروف الواقعية.

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود التى يبذلها مقاتلو قوات الدفاع الجوى لحماية سماء مصر على مدار الساعة، مشيداً بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العناصر المشاركة فى الرماية فى أداء مهامهم بأقصى درجات الإحترافية.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوى وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها فى ظل التطور المستمر لنظم القتال، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة التحية لرجال الدفاع الجوى المرابطين فى مواقعهم يواصلون العمل ليلاً ونهاراً ويبذلون الجهد والعرق لحماية سماء مصر ومجالها الجوى.