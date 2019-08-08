ارتفاع مخزون النفط في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 2 أغسطس الحالي بمقدار 39ر2 مليون برميل، لينهي سبعة أسابيع من التراجع المطرد.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 85ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بعد تراجع قدره 5ر8 مليون برميل في الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه، ارتفع مخزون البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكبر قدر له منذ 2001، وهو تطور غير معتاد في ظل موسم ذروة الطلب على الوقود في العطلة الصيفية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة فإن مخزون البنزين سجل ارتفاعا غير متوقع بمقدار 44ر4 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 720 ألف برميل خلال الفترة نفسها. وارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 53ر1 مليون برميل في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 480 ألف برميل فقط.