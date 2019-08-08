الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية أقل من المتوسط

في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، باعت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 27 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك بعد بيع سندات من فئة الثلاث سنوات أمس بقيمة 38 مليار دولار.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 670ر1% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 20ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 10 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 24 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 064ر2% ومعدل التغطية 41ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 44ر2 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة غدا الخميس سندات مدتها 30 عاما بقيمة 19 مليار دولار.

من ناحية أخرى، تراجع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية التي يبلغ مداها 30 سنة ليقترب من أقل مستوى له على الإطلاق، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين على نمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يتحرك فيه صناع السياسة الاقتصادية والنقدية في دول العالم لتعزيز النمو.

وجاءت قرارات خفض الفائدة من جانب عدد من البنوك المركزية في العالم مثل الهند ونيوزيلندا اليوم الأربعاء، لتؤدي إلى المزيد من تراجع الفائدة على السندات، حيث انخفض العائد على السندات ذات الثلاثين عاما بمقدار 11 نقطة أساس إلى 12ر2% ليقترب من أقل مستوى له على الإطلاق وهو 0882ر2% الذي تم تسجيله في تموز/يوليو 2016.