موظف يستولى على 30 مليون جنيه من مواطنين بالسويس

هرب موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، بعد استيلائه على 30 مليون جنيه، من مواطنين بينهم زملائه في العمل، تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة.

وقدم المواطنين الذين تعرضوا للنصب مستندات بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها المتهم (ع.م) بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات المنتجة للبتروكيماويات بالعين السخنة، وأيضا يعمل خارج الشركة في شراء الشاليهات وتنظيم الرحلات السياحية.

ووصل عدد البلاغات المقدمة من 20 مواطنا، حيث قدموا المستندات الخاصة بإدانة المتهم، فيما أكد عدد من الضحايا أن المتهم هرب إلى دولة تركيا.

ويحكي (م.ب) موظف - أحد الضحايا-: "المتهم حصل مني على مبلغ مليون و400 ألف جنيه من أجل شراء حصص في شاليهات بالعين السخنة، ولم أكن أتصور أنه ينصب علينا، خاصة أنه موظف بشركة ويعمل أيضا بجانب وظيفته في تنظيم الرحلات السياحية، وشراء الشاليهات، بجانب أنه من أسرة معروفة بالمحافظة".