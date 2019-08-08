الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدد من المناطق بريف حماة الشمالي

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استعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة على كل من "بلدة الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات" بريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إن القوات العاملة في ريف حماة الشمالي تتابع تنفيذ مهامها القتالية بكفاءة عالية ضد جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة المتمركزة بريف حماة.

وأضاف المصدر: "بعد معارك ضارية تمكنت القوات المكلفة بتنفيذ المهمة من دك تجمعات الإرهابيين، واقتحام معاقلهم الأكثر تحصيناً ومقراتهم القيادية، واستعادة السيطرة على بلدة الصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات".

وأشار إلى أن وحدات الجيش تتابع فلول المسلحين الفارين موقعة في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.