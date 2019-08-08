«مسافرون»: الإسكندرية والساحل ومطروح كامل العدد في عيد الأضحى

• عاطف عبداللطيف: تزامن العيد مع الإجازات وعودة المصريين بالخارج وراء ارتفاع نسب الإشغالات



توقع الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أن نسب الإشغالات الفندقية خلال عيد الأضحى المبارك بمختلف المدن السياحية ستكون مرتفعة بشكل كبير، خاصة من السياحة الداخلية والعربية.

وذكر عبداللطيف، في بيان صحفي اليوم، أن ارتفاع نسب الإشغالات يرجع إلى نجاح الحملات التسويقية لتنشيط السياحة المصرية في دول الخليج العربي، وعودة المصريين في الخارج إلى مصر لقضاء إجازاتهم، وكذلك زيادة الطلب على المصايف وقضاء الإجازات.

وأضاف عبداللطيف أن نسب الحجوزات المؤكدة بفنادق شرم الشيخ تصل إلى قرابة 80% خاصة مع تقديم عروض جاذبة وتنشيطية للسائحين بأسعار تنافسية من عدد كبير من فنادق شرم الشيخ، خاصة الفنادق فئة الأربعة نجوم والخمسة نجوم، وهذا سيشجع المصريين على قضاء إجازة العيد في مدينة شرم الشيخ الساحرة، بخلاف الجنسيات الأخرى مثل إيطاليا وأوكرانيا وألمانيا وبولندا والتشيك، وكذلك السائحين العرب.

وأشارعبد اللطيف إلى أنه في مرسى علم والغردقة من المنتظر أن تتراوح نسب الحجوزات ما بين 90 و100% خلال أيام عيد الأضحى، وسيكون غالبية الجنسيات الموجودين بهما خلال تلك الفترة من الإيطاليين والألمان والأوكران بالإضافة للمصريين.

وأوضح رئيس جمعية مسافرون أن نسب الإشغالات الفندقية خلال عيد الأضحى في القاهرة والجيزة ستصل إلى 80%، وأغلب السائحين من الأشقاء العرب الذين يفضلون قضاء العيد في القاهرة والجيزة.

أما نسب الإشغالات في الإسكندرية، فستكون 100% نتيجة لقربها من القاهرة، وعدد من محافظات الدلتا الذين يرغبون في قضاء العيد على شاطئ البحر المتوسط والاستمتاع بجماله، كما أن البعض يعتبر قضاء العيد بالإسكندرية فرصة للاحتفال بالعيد وقضاء المصيف على شواطئ الإسكندرية، أما الساحل الشمالي فمن المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات إلى 100% وكذلك مدينة مرسى مطروح.

وأشار إلى وجود طفرة كبيرة في السياحة الوافدة إلى مصر خلال العام الحالي نتيجة لتحسن مناخ الأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد ودور مصر القوي في الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتواصلنا مع جميع دول العالم والعلاقات الطيبة التي تجمعنا بالدول العربية والإفريقية وكذلك الأوروبية.

ودعا عاطف عبداللطيف إلى ضرورة إعداد برامج سياحية تناسب احتياجات السائحين، وتستطيع أن تجذب أكبر قدر منهم لزيارة مصر ومعالمها السياحية والتراثية.

وشدد على ضرورة الإسراع في استثمار المنطقة الواقعة بين مطروح والعلمين سياحيا، حيث إنها تتميز بمناظر خلابة على البحر مباشرة ومن الممكن الاستفادة بها في إنشاء منتجعات سياحية في ظل الإقبال على زيارة مطروح والساحل الشمالي.