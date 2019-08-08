لقي شابين مصرعهما، اليوم الخميس، بعد إصابتهما بطلقات نارية متفرقة في الجسم بهدف سرقتهما في مدينة السلام، ويحاول رجال المباحث كشف لغز القضية وضبط المتهمين.

وانتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع العثور على جثتين لشابين بمنطقة النهضة فى السلام، وكشفت مناظرة نيابة السلام، لجثتي سائقي "توكتوك" عثر عليهم مقتولين وملقين خلف أحد المدارس، بأن الجثتين لشابين في العقد الثاني من عمرهما يرتديان ملابسهما كاملة، وبجثة الأول "عبدالرحمن.م" طلق ناري في الصدر والبطن، والثاني "حمدي.ع" به طلق ناري في الكتف والصدر.

وأكد مصدر أمني بأن المجني عليهم تم استدراجهم بالقرب من طريق الجبل الأصفر، وتم تثبيتهم للاستيلاء على "التوكتوك" الخاص بهم وسرقة أغراضهم الشخصية، حيث أوقفهم أشخاص ملثمين وحينما قاما بتوصيلهم خلف مدرسة جمال الدين الأفغاني بمسافة قريبة تم تهديد عبد الرحمن وحمدي بالنزول وعند رفضهما تم قتلهما بسلاح ناري، موضحًا أن عبد الرحمن توفى في الحال وحمدي بعده بدقائق.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، يفيد بالعثور على جثه شابين مقتولين وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين بأنهم سائقي "توكتوك"، كانا يستقلانه، واستقل معهم ملثمين وقاموا بقتلهم لسرقة "التوكتوك"، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.