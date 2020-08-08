ناسداك يتراجع بفعل تباطؤ نمو الوظائف ومخاوف التحفيز

أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات نزولا حادا في نمو الوظائف بالولايات المتحدة وفي ظل قلق المستثمرين من أن يخفق مشرعون في التوافق بشأن حزمة تحفيز مالي جديدة لإخراج الاقتصاد من ركود ناجم عن فيروس كورونا‮.‬.

وزاد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز بشكل طفيف عن الإغلاق ‮يوم الجمعة.‬

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 46.5 نقطة، أي ما يعادل 0.17 بالمئة، إلى 27433.48 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.21 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 3351.28 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 97.09 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 11010.98 نقطة.