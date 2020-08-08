الوطنية للصحافة تؤكد أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة بانتخابات الشيوخ

أكدت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالهيئة الوطنية للصحافة أهمية قيام الصحف القومية والبوابات الإليكترونية بتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والحرص على استكمال العملية الديمقراطية التي تمثلها الغرفة النيابية الثانية، وما ستحققه من مكاسب لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة، اليوم /السبت/، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وعضوية كل من: الدكتور أحمد مختار، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبد العزيز، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة.

وناقش الاجتماع ما تم رصده ومتابعته خلال الأيام الماضية عما تناولته الصحف القومية والبوابات الإليكترونية التابعة لها من أجل الإعداد والتجهيز لتغطية العملية الانتخابية.

وطالبت الغرفة بضرورة التواصل مع رؤساء التحرير بالإصدارات القومية لتذليل أية عقبات، مع المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.