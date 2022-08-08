مجلس القيادة اليمني يبحث المستجدات الأمنية في محافظة شبوة

عقد مجلس القيادة الرئاسي باليمن اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي؛ لبحث المستجدات الأمنية بمحافظة شبوة بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المحافظة أمس.

وذكرت قناة اليمن الفضائية أنه تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للأوضاع، وإحلال السكينة العامة في ربوع محافظة شبوة، ومحاسبة المتسببين في تلك الأحداث المؤسفة.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إحاطات الأجهزة المعنية حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وحذر المجلس من تبعات مثل هذه الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والانسانية وزيادة معاناة المواطنين.

وكانت محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز قد شهدت أمس الأحد، اشتباكات بين عدة فصائل مسلحة أسفرت عن مقتل 7 عناصر وإصابة أكثر من 13 آخرين.

من جهة أخرى، أعلن المرصد اليمني للألغام، مقتل مواطن إثر انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام، في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية، أن المواطن اليمني في العقد الثالث من عمره، قُتل نتيجة انفجار اللغم شمال مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات الجيش اليمني أن فرقها الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة قامت بمسح المنطقة محل الانفجار خشية وقوع ضحايا جديدة للألغام، في منطقة حولتها ميليشيا الحوثي إلى حقول ألغام قبل تحريرها.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن الفرق الهندسية عثرت على عشرات الألغام التي جرفتها السيول المتدفقة إلى الوديان ومجاري السيول، مؤكداً أن عملية المسح لا تزال مستمرة خلال موسم هطول الأمطار وتدفق السيول.

وفي وقت سابق، وثق المرصد اليمني للألغام سقوط 168 ضحية من المدنيين (58 قتيلا و111 جريحا) خلال فترة الهدنة من 2 أبريل وحتى الأول من أغسطس 2022، نتيجة الألغام التي زرعها الحوثيون والمقذوفات من مخلفات الحرب في مناطق واسعة من اليمن.