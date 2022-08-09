 أمريكا توافق على استئناف تسليم الطائرات طراز بوينج 787 دريملاينر للعملاء - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

أمريكا توافق على استئناف تسليم الطائرات طراز بوينج 787 دريملاينر للعملاء

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أغسطس 2022 - 11:43 م

وافقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على قيام شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، باستئناف تسليم الطائرات من طراز 787 دريملاينر للعملاء.

وقالت الإدارة في بيان نشر اليوم الاثنين إن "بوينج قامت بالتغييرات اللازمة لضمان تلبية الطائرات 787 دريملاينر لكل معايير الترخيص" بالتشغيل.

وأضاف البيان أن "إدارة الطيران الاتحادية ستفحص كل طائرة قبل منحها شهادة الصلاحية، والسماح بتسليمها. نتوقع استئناف تسليم طائرات الطراز خلال الأيام المقبلة".

كانت السلطات قد حظرت على بوينج تسليم طائرات هذا الطراز ذي البدن العريض والمحركين منذ أيار/مايو 2021 بسبب ظهور مشكلات عديدة في تصنيعها.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية اعتزامها مواصلة الرقابة المشددة على نشاط شركة الطيران الموجود مقرها في مدينة شيكاغو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك