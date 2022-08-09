أمريكا توافق على استئناف تسليم الطائرات طراز بوينج 787 دريملاينر للعملاء

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وافقت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على قيام شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، باستئناف تسليم الطائرات من طراز 787 دريملاينر للعملاء.

وقالت الإدارة في بيان نشر اليوم الاثنين إن "بوينج قامت بالتغييرات اللازمة لضمان تلبية الطائرات 787 دريملاينر لكل معايير الترخيص" بالتشغيل.

وأضاف البيان أن "إدارة الطيران الاتحادية ستفحص كل طائرة قبل منحها شهادة الصلاحية، والسماح بتسليمها. نتوقع استئناف تسليم طائرات الطراز خلال الأيام المقبلة".

كانت السلطات قد حظرت على بوينج تسليم طائرات هذا الطراز ذي البدن العريض والمحركين منذ أيار/مايو 2021 بسبب ظهور مشكلات عديدة في تصنيعها.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية اعتزامها مواصلة الرقابة المشددة على نشاط شركة الطيران الموجود مقرها في مدينة شيكاغو.