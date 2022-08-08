الهند: مقتل وإصابة 5 أشخاص في حادث تدافع وقع بمعبد بولاية راجاستان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب إثنان آخران في حادث تدافع وقع بمعبد "خاتو شيام جي" في منطقة "سيكار" بولاية "راجاستان" الهندية صباح اليوم الاثنين.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة "جايبور" لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن حادث التدافع وقع في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد عند مدخل المعبد.



وبحسب الشرطة، تجمع حشد كبير من الأشخاص خارج المعبد في انتظار فتح البوابات وبمجرد أن فتحت حاول الناس اقتحامها وسقطت سيدة أغمي عليها كما أفادت التقارير الأولية ما تسبب في سقوط آخرين خلفها أيضا وحدوث فوضى في أعقاب ذلك، وقد هرع فريق من أفراد الشرطة على الفور إلى المعبد للسيطرة على الوضع.



من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تعازيه لعائلات الضحايا وعن حزنه لوقوع خسائر في الأرواح بسبب التدافع في معبد "خاتو شيام جي" كما تمنى أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".