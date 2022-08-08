الجزائر تسجل ١١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

سجلت الجزائر، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في أرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بإجمالي ١١٣ إصابة جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٦٨ ألفا و٢٥٤ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٨٠ ألفا و٧٦ شخصا، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى ٦ آلاف و٨٧٦ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.