إيطاليا: وصول 117 مهاجرا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم استمرار عمليات رسوّ قوارب الهجرة غير الشرعية على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، ووصول 117 مهاجرا خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أن المصادر الأمنية أعلنت أن المهاجرين كانوا على متن قارب صغير تم اعتراضه على بعد حوالي عشرة أميال بحرية عن ساحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، وأن من بين هؤلاء قاصرين اثنين.

وأشارت المصادر إلى أنه تم ترتيب نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يوجد فيها حاليًا ما يقرب من الألف نزيل، بينما لا تتجاوز سعتها الـ350 مكانا.

وفي السياق، أعلنت منظمة إنسانية غير حكومية، فقدان أثر قارب صغير يحمل على متنه 35 مهاجراً في منطقة وسط البحر المتوسط كان يواجه صعوبات في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.