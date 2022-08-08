انطلاق ورشة عمل الترتيبات الدستورية في السودان بحضور فولكر

انطلقت ورشة عمل الترتيبات الدستورية بنقابة المحامين السودانية، اليوم الاثنين، بالعاصمة الخرطوم، لمناقشة قضايا تتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية والإطار القانوني والدستوري للإعلان الدستوري المرتقب.



وعلمت "الشروق" من مصدر مطلع بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، أن الحوار سوف يمتد لمدة 3 أيام، ومن ثم يتم التوافق على آلية لصياغة الدستور الانتقالي من المشاركين كافة.



ويشارك في الورشة كل من "أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، الحزب الاتحادي الأصل، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري، حزب الأمة القومي، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدني، أساتذة الجامعات، ممثلين عن وزارة العدل، التجمعات المهنية، المجموعات الدينية، وأسر الشهداء".



وجاء ذلك بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيجاد، والاتحاد الأوروبي، بجانب كلً من سفراء الإمارات والسعودية وبريطانيا، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالسودان.



وتبحث الورشة مهام الفترة الانتقالية ومدتها وهياكل السلطة المدنية التي ستقودها وكيفية تشكيلها وطبيعة مهامها، ودور ومهام المؤسسة العسكرية والأمنية خلال المرحلة الانتقالية.



ومن المقرر أن تستكمل الورشة فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، غداً الثلاثاء، لمناقشة مؤسسات السلطة الانتقالية والحقوق والحريات الأساسية، فيما يشهد اليوم الثالث مناقشة ملف السلام، والعلاقات المدنية العسكرية، والإصلاح الآمني والعسكري، ووضع التوصيات.