الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى القصيم في السعودية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها الجوية إلى وجهتها الخامسة في المملكة العربية السعودية، القصيم، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً وذلك اعتباراً من 22 أغسطس الجاري لتصل إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من الثاني من سبتمبر المقبل.



وأوضح بيان صادر عن الخطوط القطرية اليوم أن الناقلة القطرية سوف تنظم اعتباراً من 18 أغسطس الجاري أربع رحلات أسبوعية إضافية إلى الرياض لتصل إلى 20 رحلة أسبوعياً، لتلبية الطلب المتزايد على السفر بغرض السياحة والأعمال.



وتنظم الخطوط الجوية القطرية حالياً 93 رحلة أسبوعياً إلى أربع مدن رئيسية في المملكة، وستؤدي إضافة القصيم والرحلات الأربع الإضافية إلى الرياض إلى زيادة عدد الرحلات الأسبوعياً إلى المملكة لـ 101 رحلة مباشرة.